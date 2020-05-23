В городе Здолбунов Ривненской области зафиксирована вспышка COVID-19 в доме престарелых. Позитивные тесты на коронавирус подтверждены уже у 24 человек.
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Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА. Первые 12 инфицированных в коммунальном учреждении "Здолбуновский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" были выявлены 21 мая. 23 мая количество подтвержденных случаев увеличилось.
Из-за вспышки на въезде/выезде из территории установлен КПП.
В Здолбунове в доме престарелых – вспышка коронавируса
rv.gov.ua
Уточняется, что COVID-19 подхватили люди от 36 до 83 лет. Тестирование в доме-интернате продолжается.
Известно, что из 24 зараженных 8 работников и 16 подопечных. В больнице лечатся 5 человек, остальные – на самоизоляции.
Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил главному санитарному врачу области Роману Сафонову выехать на место вспышки для контроля проведения ПЦР-тестирования и противоэпидемических мероприятий.
В Здолбунове в доме престарелых – вспышка коронавируса
rv.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса.
СНБО
СНБО
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