В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками

Общество 07:29, 12.06.2020 Обновлено: 08:34, 12.06.2020

Рано утром 12 июня в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, обыск связан с решением суда относительно бывших собственников дома.

В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", – написал Омелян.

Пользователи в комментариях предположили, что визит ГБР связан с его вчерашним выступлением в эфире телеканала “Прямой” и постами в Facebook.

В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна
В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна
В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна
В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна
В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Facebook Владимира Омеляна

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимр Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці".

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