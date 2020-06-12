В дом Омеляна ворвалось ГБР с обысками
Рано утром 12 июня в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, обыск связан с решением суда относительно бывших собственников дома.
"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", – написал Омелян.
Пользователи в комментариях предположили, что визит ГБР связан с его вчерашним выступлением в эфире телеканала “Прямой” и постами в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимр Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці".