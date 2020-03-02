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2 марта • обновлено в 15:57
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В "ДНР" заявили, что обмен пленными с Украиной невозможен

3.4т
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В террористической организации "ДНР" заявили, что провести обмен пленными по формуле "всех на всех" в марте невозможно.

Об этом заявила так называемая омбудмен "ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские сайты. Она пояснила, что якобы "появившаяся об этом информация не соответствует действительности", а в невозможности провести в эти сроки обмен обвинила "позицию Киева".

"Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", – сказала Морозова.

"Людей нет": в "ДНР" сделали циничное заявление об обмене пленными

Напомним, 1 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. На встрече они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ДНР
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фил филька
фил филька
неужели в украине не осталось украинцев что бы их как всегда поменять на украинцев?))
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