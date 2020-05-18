В "ДНР" закрыли супермаркет из-за игрушечной военной техники ВСУ. Фото и видео
В оккупированном Россией Донецке закрыли супермаркет, в котором продавались игрушечные модели военной техники Вооруженных сил Украины.
Видео из магазина, где продаются такие игрушки, опубликовано в телеграм-канале "donetchanyn" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
В сети пишут, что в супермаркете работают сотрудники так называемого "МВД", которых туда вызвали представители организации "Народный контроль". Сам магазин опечатан, изымается товар без накладных.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Также есть информация, что это не единственное место, где продаются такие игрушки. Якобы они есть и в магазине "Дом" на Текстиле.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как жителей "ДНР" выселяет местная "администрация" без предоставления альтернативного жилья.