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18 мая • обновлено в 23:06
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В "ДНР" закрыли супермаркет из-за игрушечной военной техники ВСУ. Фото и видео

3.2т
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В оккупированном Россией Донецке закрыли супермаркет, в котором продавались игрушечные модели военной техники Вооруженных сил Украины.

Видео из магазина, где продаются такие игрушки, опубликовано в телеграм-канале "donetchanyn" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В "ДНР" закрыли супермаркет из-за игрушечной военной техники ВСУ

donetchanyn/Telegram

В сети пишут, что в супермаркете работают сотрудники так называемого "МВД", которых туда вызвали представители организации "Народный контроль". Сам магазин опечатан, изымается товар без накладных.

В "ДНР" закрыли супермаркет из-за игрушечной военной техники ВСУ

donetchanyn/Telegram

Также есть информация, что это не единственное место, где продаются такие игрушки. Якобы они есть и в магазине "Дом" на Текстиле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как жителей "ДНР" выселяет местная "администрация" без предоставления альтернативного жилья.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Донецк
Тег
Вооруженные силы Украины
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