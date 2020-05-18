В "ДНР" закрыли супермаркет из-за игрушечной военной техники ВСУ. Фото и видео

В оккупированном Россией Донецке закрыли супермаркет, в котором продавались игрушечные модели военной техники Вооруженных сил Украины.

Видео из магазина, где продаются такие игрушки, опубликовано в телеграм-канале "donetchanyn" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

donetchanyn/Telegram

В сети пишут, что в супермаркете работают сотрудники так называемого "МВД", которых туда вызвали представители организации "Народный контроль". Сам магазин опечатан, изымается товар без накладных.

donetchanyn/Telegram

Также есть информация, что это не единственное место, где продаются такие игрушки. Якобы они есть и в магазине "Дом" на Текстиле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как жителей "ДНР" выселяет местная "администрация" без предоставления альтернативного жилья.

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