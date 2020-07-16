В “ДНР” выдали погибшего под Зайцево украинского морпеха за "наемника из США": российские СМИ подхватили фейк

Российские СМИ вслед за информационными ресурсами террористов “Л/ДНР” распространили фейк о том, что подорвавшийся на мине украинский военнослужащий Дмитрий Красногрудь якобы был наемником из США.

Российское РИА “Новости”, сославшись на замначальника так называемой народной милиции “ДНР” Эдуарда Басурина, сообщило, что погибшего украинского воина зовут Шон Фуллер с позывным "Техас".

Он якобы известен как специалист подрывного дела и имеет опыт боевых действий в Ираке.

Новость перепечатали многие ведущие российские издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, погибший в районе Зайцево морской пехотинец, лейтенант Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир" был командиром разведки в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр".