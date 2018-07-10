Не знаю, во всех ли школах "ДНР", но как минимум в пяти известных мне и в двух интернатах уже второй год проводят уроки политинформации.
Проводят их сотрудники учебных заведений. Материал предоставляет министерство информационной политики. Учитывая какой бред частенько выдаёт в СМИ это министерство в целях информационной войны, страшно представить что говорят детям на уроках политинформации.
Но тут всё по Геббельсу - "Главное как можно чаще повторять ложь и однажды этот бред станет частью сознания юного населения". Кстати, некоторые такие школьные политинформаторы ездят в Украину за пенсиями.
Второй год детей учат не делать выводы и видеть ошибки, из-за которых война началась, а внушают ненависть и презрение к Украине.
Всё ближе тот день, когда дети кровных родственников, разделённых линией фронта, центр мушки наведут друг на друга. Хотя, скорее всего украинская молодежь уедет из страны в своём большинстве. И на фронте внук будет стрелять в деда.
А мы тут фан-страницу FIFA "бомбим". Зачем?! Да так. Шоб було. Даже само наличие или отсутсвие этой страницы с любым её рейтингом никак не отражается на политику FIFA.
Лучше бы мы так объединились и сделали массовый публичный заказ Министерству образования на молодых специалистов.
Но куда проще написать "х*й" на бил-борде или фан-странице. А да, ещё круто поехать в Хорватию и потратить "на хорватов" деньги. Какой Украине мы кричим "Слава!"?
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