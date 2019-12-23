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23 декабря • обновлено в 13:03
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В "ДНР" внезапно решили отменить комендантский час: что известно

1.2т
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Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин распорядился приостановить комендансткий час на новогодние праздники.

Об этом свидетельствует его распоряжение. Комендантский час будет приостановлен с 23:00 31 декабря 2019 года до 5:00 08 января 2020 года.

Также в нем говорится о том, что на время отмены комендантского часа патрулирование городов "республики" будет усилено.

В "ДНР" отменят комендантский час на время новогодних праздников

В "ДНР" отменят комендантский час на время новогодних праздников

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Напомним, комендантский режим на временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей ввели в 2014 года, когда в регионе начались боевые действия.

Как писал OBOZREVATEL, Глава "ДНР" Денис Пушилин резко усилил меры комендантского часа на территории "ДНР" с 19:00 вечера 15 августа до 5-ти часов утра 31 августа.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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