В "ДНР" плачевная ситуация с продуктами питания и товарами первой необходимости. Проанализировав самую популярную социальную сеть "ВК", а конкретней "группы-барахолки", очевидно то, что в 2014 году будущие "молодые мамочки и папочки" которые вопили во всё горло "за создание нового государства", пытаются выменять все, что имеется в наличии на детское питание, памперсы, стиральный порошок…

Ситуация, которая сейчас набирает оборотов в "ДНР" не очень положительно может сказаться на пересеченных гражданах. Не так давно товарищ Пушинка выступил с заявлением, что будет введено ряд ограничительных мер в "республике", чтобы избежать массовости распространения коронавируса.

Но сейчас проблема не в этом. После слов главаря боевиков люди массово хлынули в продуктовые магазины и начали выгребать с них всё, что только смогут унести.

В тоже время местные пропагандисты начали поднимать панику, что на "республику" надвигается продуктовый кризис.

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Некоторые пошли дальше и пытаются выменять гуманитарную помощь из РФ сомнительного качества на мясные консервы и прочие продукты питания. К примеру, сообщения в одной из самых популярных групп той же социальной сети, "Отдам Даром или Обменяю! Донецк", на 80% состоит из предложений выменять гуманитарку на продукты питания и медикаменты. Так же стоит отметить, что большим спросом пользуются различные смеси и мясные консервы для маленьких детишек.

Но пока незащищённое рядовое население "республики" голодает и сводит концы с концами – Пушинка, отрастив свою морду лица, вместе со свитой продолжает дерибанить и распродавать остатки дЫрляндии.

Теперь вы с чувством выполненного долга можете сравнить как было, когда вы были частью украинской семьи, и сейчас, когда не нужны "рашке".

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