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5 апреля • обновлено в 16:07
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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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В "ДНР" российскую гуманитарку меняют на продукты питания

В "ДНР" плачевная ситуация с продуктами питания и товарами первой необходимости. Проанализировав самую популярную социальную сеть "ВК", а конкретней "группы-барахолки", очевидно то, что в 2014 году будущие "молодые мамочки и папочки" которые вопили во всё горло "за создание нового государства", пытаются выменять все, что имеется в наличии на детское питание, памперсы, стиральный порошок…

Ситуация, которая сейчас набирает оборотов в "ДНР" не очень положительно может сказаться на пересеченных гражданах. Не так давно товарищ Пушинка выступил с заявлением, что будет введено ряд ограничительных мер в "республике", чтобы избежать массовости распространения коронавируса.

Но сейчас проблема не в этом. После слов главаря боевиков люди массово хлынули в продуктовые магазины и начали выгребать с них всё, что только смогут унести.

В тоже время местные пропагандисты начали поднимать панику, что на "республику" надвигается продуктовый кризис.

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Ситуация с продуктами в "ДНР"

Некоторые пошли дальше и пытаются выменять гуманитарную помощь из РФ сомнительного качества на мясные консервы и прочие продукты питания. К примеру, сообщения в одной из самых популярных групп той же социальной сети, "Отдам Даром или Обменяю! Донецк", на 80% состоит из предложений выменять гуманитарку на продукты питания и медикаменты. Так же стоит отметить, что большим спросом пользуются различные смеси и мясные консервы для маленьких детишек.

Но пока незащищённое рядовое население "республики" голодает и сводит концы с концами – Пушинка, отрастив свою морду лица, вместе со свитой продолжает дерибанить и распродавать остатки дЫрляндии.

Теперь вы с чувством выполненного долга можете сравнить как было, когда вы были частью украинской семьи, и сейчас, когда не нужны "рашке".

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Новости России Новости ДНР в ДНР подорожали продукты Донбасс ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
an and
an and
Русский мир наглядно!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Не понял что меняют часы на трусы или трусы на часы
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
даст БОГ попухнут ! аминь!
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2 из 3 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Марченко Юра, а что с тобой вдруг произошло? Прям так возлюбил всевышнего, забыв, какими матерными словами поминал его на мерзком своем наречии... Полистай свои предыдущие отчеты...
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an and
an and
Петрова Ольга, ну делать такого, не по христиански, мягко скажем! А вот то, что само понятие "русский мир" там умрет - это очевидно!
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