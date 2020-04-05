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5 апреля • обновлено в 17:08
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В "ДНР" российскую гуманитарку меняют на еду и памперсы: всплыл инсайд

2.6т
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Жители "ДНР" начали менять товары российской гуманитарки на еду, памперсы и детское питание.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. Такие выводы он сделал, проанализировав группы-барахолки в социальной сети "ВК", где люди размещают подобные сообщения.

"В "ДНР" плачевная ситуация с продуктами питания и товарами первой необходимости. Если в 2014-м эти молодые мамочки и папочки вопили за создание нового государства, то теперь пытаются выменять все, что имеется в наличии на детское питание, памперсы, стиральный порошок. Некоторые пошли дальше и пытаются выменять гуманитарную помощь из РФ сомнительного качества на мясные консервы и прочие продукты питания", – сообщил блогер.

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

В качестве примера он навел скрины популярной группы в ВК "Отдам Даром или Обменяю! Донецк".

"Эта группа на 80% состоит из предложений выменять гуманитарку на продукты питания и медикаменты. Так же стоит отметить, что большим спросом пользуются различные смеси и мясные консервы для маленьких детишек. В добавок к этому из-за коронавируса люди выгребли в магазинах все, что только смогли унести. Местные пропагандисты начали поднимать панику, что на "республику" надвигается продуктовый кризис", – дополнил Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше блогер Денис Черкасов сообщал, что донецкие больницы переполнены больными на пневмонию. На конец марта в "ДНР" не было тестов на коронавирус.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Гуманитарный конвой России
Место
Украина Донецк
Теги
в ДНР подорожали продукты ДНР гуманитарная помощь Донбасс Новости России
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К Денис
К Денис
Ээй обсосы общества свинотные, а где скрин хоть 1 объявы, где гуманитарку меняют на продукты? =))))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Недавно было видео из донецкого магазина. Всё есть.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А писали что Россия не гуманитарку возит а оружие)))))
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