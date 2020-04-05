В "ДНР" российскую гуманитарку меняют на еду и памперсы: всплыл инсайд

Жители "ДНР" начали менять товары российской гуманитарки на еду, памперсы и детское питание.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. Такие выводы он сделал, проанализировав группы-барахолки в социальной сети "ВК", где люди размещают подобные сообщения.

"В "ДНР" плачевная ситуация с продуктами питания и товарами первой необходимости. Если в 2014-м эти молодые мамочки и папочки вопили за создание нового государства, то теперь пытаются выменять все, что имеется в наличии на детское питание, памперсы, стиральный порошок. Некоторые пошли дальше и пытаются выменять гуманитарную помощь из РФ сомнительного качества на мясные консервы и прочие продукты питания", – сообщил блогер.

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

Продовольственный кризис в "ДНР"

В качестве примера он навел скрины популярной группы в ВК "Отдам Даром или Обменяю! Донецк".

"Эта группа на 80% состоит из предложений выменять гуманитарку на продукты питания и медикаменты. Так же стоит отметить, что большим спросом пользуются различные смеси и мясные консервы для маленьких детишек. В добавок к этому из-за коронавируса люди выгребли в магазинах все, что только смогли унести. Местные пропагандисты начали поднимать панику, что на "республику" надвигается продуктовый кризис", – дополнил Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше блогер Денис Черкасов сообщал, что донецкие больницы переполнены больными на пневмонию. На конец марта в "ДНР" не было тестов на коронавирус.

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