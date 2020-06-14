В "ДНР" резко снизили "боевую готовность" и обратились к Украине

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что отменяет введенный ранее режим полной боеготовности.

Об этом сообщается на официальном сайте "руководства" "ДНР". Террористы заявили, что решение связано со "стабилизацией военной обстановки".

Так, по словам Пушилина, уже с 15 июня террористам якобы нужно приступить к "снижению степени боевой готовности" группировок так называемой "народной милиции Донецкой народной республики".

Предводитель террористов также выступил с угрозой в сторону Вооруженных сил Украины. В своем заявлении Пушилин сказал, что наемники РФ будут применять "меры адекватного реагирования", в частности, это относится и к повторному приведению терористов в режим "полной боевой готовности".

Напомним, самопровозглашенные террористические "ДНР" и "ЛНР" привели свои войска в боевую готовность 20 мая. Пушилин объяснил это тем, что Украина якобы свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца. Главарь террористов в "ЛНР" Леонид Пасечник также распространил дезинформацию, обвиняя Украину в "провокациях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился документ "МВД ДНР", который свидетельствует о том, что на временно оккупированной территории Донецкой области начались массовые аресты террористов, причастных к уголовным преступлениям.