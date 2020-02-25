В "ДНР" похвастались "отжатой" военной техникой. Фоторепортаж

В центре оккупированного Россией Донецка 23 февраля террористы организовали "выставку" вооружения, которое, как гласит российская пропаганда, они забрали у Вооруженных сил Украины.

Об этом написал блогер Фаш*к Донецкий в блоге для OBOZREVATEL, опубликовав соответствующие фото.

"Патроны в Донецке и Луганске, если верить роспропаганде, ростут на деревьях, снаряды к крупнокалиберной технике тоже, а запчасти к бронетехнике макаки дыныры отжимают вообще чуть ли не каждый день [вагонами!]", – написал блогер.

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

Он добавил, что на так называемой выставке присутствовал и якобы бывший "министр обороны" непризнанного формирования "Донецкая народная республика" Владимир Кононов и так называемый "замначальника" незаконной народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин.

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

Блогер также обратил внимание на то, что ОБСЕ, по всей видимости, закрыла глаза на размещенную технику прямо возле "Донбасс Арены".

"Пользуясь случаем, передаю привет слепоглухонемому ОБСЕ, которое не увидело размещенную технику прям возле Донбасс Арены и тем, кто пытается или тешит себя надеждами договориться с вооруженными макаками о мире, которые не только сами хотят убивать биндер, но и, в лучших традициях нацистской Германии, учат этому детей", – написал он.

Блогер добавил, что вся современная бронетехника, которая на фото, приехала из Ростовской области буквально на днях.

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

На Донбассе террористы организовали "выставку" вооружения

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам донецкого блогера Фашика Донецкого, празднование Нового года в оккупированном Россией Донецке на семью из четырех человек обошлось в среднем по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей.

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