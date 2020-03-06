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6 марта • обновлено в 15:15
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В "ДНР" отказались от украинского языка

1.3т
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В террористическом бандоформировании "ДНР" так называемые депутаты "Народного совета" приняли решение лишить украинский язык статуса государственного.

Об этом сообщили в пресс-службе "совета". В сообщении сказано, что якобы законопроект "направлен на защиту и поддержку русского языка как государственного языка "ДНР". Далее "документ", принятый террористами, отправят на подпись главарю организации Денису Пушилину.

Вместе с тем так называемый "представитель главы республики в народном совете" Алексей Сухинин заявил, что закон, исключая украинский язык из числа государственных в "ДНР", якобы не нарушает прав граждан страны, "в частности, на использование украинского как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования".

В "ДНР" отказались от украинского языка

В "ДНР" отказались от украинского языка

"Установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. При установлении статуса государственного "ДНР" необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между "ДНР" и РФ", – заявил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов в так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на Донбассе.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Блин, к чему это все идёт...
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