"Площадь курмаршала": в "ДНР" опозорились с "увековечиванием" Захарченко

Террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного главаря боевиков Александра Захарченко.

Об этом на своей странице в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский. Новость вызвала волну насмешек и возмущений в сети.

"Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение "нашей истории", а теперь провели свою декоммунизацию – переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко. Октябрьской площадь перед ДонОГА называлась со времен СССР, но тут почему-то "нашу историю" не пожалели", – подметил он.

В комментариях под постом украинцы устроили бурную дискуссию по этому поводу и разнесли сторонников российской оккупации за фанатическое поклонение уголовников, которых превратили в фейковых "героев".

В "ДНР" переименовали площадь в честь Захарченко Twitter Дениса Казанского

Террористы переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко Twitter Дениса Казанского

"А это специально, чтобы под декоммунизацию, наверное, не попала. Нужно будет отдельный закон о "деватификации"принимать", "Улицы "ДНР": ул. Моторылера, ул. Гиви,ул. Гиркин платц и улицы замоченных за расконсервацию стратегических шахт СССР, Кобзон штрассе и в честь нации синьоров-панталонов из братского "ЛНР" – ул.ЛНРщиков, Залдостановская, Чичеринская, Сурковская", "Пипец, у алкаша подъем. Так бы от водки сдох – теперь ему памятники ставят", – троллят оккупантов под постом Казанского.

"Так и назвали? Захерастская площадь?", "Площадь курмаршала, площадь куриного восстания", "А на мавзолей не хватило денег? Все-таки "республику" создал", "Нужно было улицу назвать Zaxer Strasse", "О, курмаршал!", "А палатка со свежей курятиной где?" – продолжили яркий стеб террористов украинцы.

Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение "нашей истории", а теперь провели свою декоммунизацию - переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко.



Октябрьской площадь перед ДонОГА называлась со времен СССР, но тут почему-то "нашу историю" не пожалели pic.twitter.com/EGWASSuU06 — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР", российский писатель Захар Прилепин похвастался в сети фото безвкусной инсталяции на месте подрыва Захарченко. На кафе "Сепар", где и убили террориста, повесили баннер с его фотографией и якобы принадлежащей ему цитатой.

За эту публикацию Facebook забанил Прилепина на 30 дней, чем крайне разозлил скандального боевика.

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