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Украину обвинили в покушении на представителей ОБСЕ: в ООС ответили

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Представитель так называемой народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов заявил о попытке покушения на жизнь сотрудников миссии ОБСЕ со стороны ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата.

Слова террориста передает Telegram-канал WarGonzo,отмечая, что боевики "ДНР" якобы сбили украинский беспилотник, который нес на себе 2 мины калибра 82-мм. При падении они сдетонировали.

В управлении "народной милиции" также заявили, что беспилотник следил за передвижением патрулей ОБСЕ, и сделали вывод, что целью была не только разведка, но и физическое устранение сотрудников мониторинговой миссии.

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В комментарии OBOZREVATEL представитель пресс-службы Операции Объединенных сил заявил, что подобной информацией в штабе ООС не владеют, более того, на вооружении ВСУ сейчас нет таких беспилотников, которые могли бы нести на себе эти мины.

"У нас нет на вооружении ударных беспилотников. Совсем недавно в Украину были поставлены турецкие ударные БПЛА, которые сейчас проходят испытания на полигоне в Хмельницкой области, и к нам они не поступали", – сообщили в пресс-службе ООС.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео разгрома украинскими бойцами позиции террористов на Донбассе.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
о кокошня жгет,что за уебищный народ ,такой нужно только изролировать от мира
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И вообще, это "третья сила" бомбит блиндажи, ООС тут ни при чем, может это Беларусь, может Турция, а скорее всего - марсиане.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
выфсевретииии!!! эти беспилотники можно купить в любом военторге, или накопать в шахтах!
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