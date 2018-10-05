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КияниМедОбоз

Не ели неделю: в Кривом Роге нашли детей-"маугли"

1.1тЧитать материал на украинском

В центре Кривого Рога взрослые случайно обнаружили детей, проживающих в частном доме без присмотра родителей.

Об этом сообщает Днепр24. Местные случайно заметили детей на остановке Лермонтова и вызвали полицию.

Как оказалось, дети проживали в частном секторе Центрально-Городского района совершенно одни. В доме не было ни электричества, ни водопровода, ни других благ цивилизации.

Дети не могут объяснить, куда пропали их родители, но работникам полиции сообщили - они не ели около недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из спальных районов Киева жители многоэтажки жалуются на множество бездомных, которые обжились в их дворе.

Место
УкраинаКривой Рог
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