Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе подготовлено 600 могил для возможных жертв коронавируса COVID-19.

В Facebook он рассказал, что город также закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, а хоронить погибших людей будут в закрытых гробах.

"Готовимся к худшему. Все сотрудники моргов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", – написал Филатов.

В свою очередь "Страна" опубликовала видео выкопанных в Днепре могил.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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