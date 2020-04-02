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2 апреля • обновлено в 22:06
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В Днепре выкопали 600 могил для вероятных жертв COVID-19. Видео

9.1т
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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе подготовлено 600 могил для возможных жертв коронавируса COVID-19.

В Facebook он рассказал, что город также закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, а хоронить погибших людей будут в закрытых гробах.

"Готовимся к худшему. Все сотрудники моргов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", – написал Филатов.

В свою очередь "Страна" опубликовала видео выкопанных в Днепре могил.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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Zp Its
Zp Its
У Филатова дeбилoвиpуc. Его нужно срочно изолировать в герметичном мешке
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
то есть на медоборудование, маски и прочее город забил? ну что сказать... осталось только посоветовать населению самому копать себе могилы. Ну чтобы не тратить напрасно городской бюджет.
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
CУГC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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