В Днепре вместо пункта полиции открыли игровые автоматы

Мэр Днепра Борис Филатов возмутился из-за того, что в микрорайоне города Мирном вместо опорного пункта полиции появился зал игровых автоматов.

Он подчеркнул, что сейчас бороться с незаконными игровыми точками городские власти могут только в плоскости вывесок и благоустройства. Но в ближайшее время Управление торговли должно начать упорядочивать этот бизнес. Такие требования Филатов озвучил на 43 сессии городского совета, сообщает "34 телеканал".

"Решение проблемы с игровыми автоматами требует системного подхода и не ограничивается одним Самарским районом. Это же легальный бизнес, имеющий необходимые лицензии. Я бы хотел после того, как мы закончим дискуссию, направить сессионное обращение к руководству Самарского РОВД с требованием пойти нам навстречу. Если этого не будет, горсовет тоже навстречу идти с выплатами субвенций не будет", — сказал мэр Днепра.

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"Что нужно от нас? Любая помощь. Вот если говорят, что на Игрени разрушен опорный пункт полиции. Та же ситуация на Мирном. Там вообще смех: три года назад мэр открывал там опорный пункт, а позже там открыли зал игровых автоматов "Золотая подкова". Над нами люди смеются, а мы же власть. А там закон — тайга, прокурор — медведь", — добавил он.

Что касается борьбы с криминогенной обстановкой в городе, то здесь Филатов предложил чиновникам объединяться с общественниками и помогать полиции и "Муниципальной варте", доплачивая последним за их работу. По мнению мэра Днепра, "двое крепких парней в камуфляже смогут гонять по кустам наркоманов и даже следить за теми, кто выбрасывает строительный мусор в неположенных местах".

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