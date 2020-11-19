В Днепре ветеранам АТО не выделили квартиры: в мэрии сказали не 'морочить голову'

В Днепре ветераны АТО на Донбассе не могут получить гарантированных государством квартир, а местные чиновники дают только отписки.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в мэрии АТОшникам лишь предлагали взять кредит на квартиры, ведь очереди за недвижимостью растянулись на годы. В самом Днепре ветеранов без жилья – несколько.

Ветеран АТО Игорь Козацкий рассказал, что днепровские чиновники открыто говорили, что квартир нет.

"Как АТОшник я стал в очередь на квартиру… но в итоге сказали, что квартир нет, никто никому не должен. Позже нам сказали, что никого уже никуда не записывают. Идите отдыхайте и не морочьте голову", – поделился он.

Заместитель главы городского союза ветеранов АТО Сергей Пайол сказал, что Козацкий не единственный, кто не получил жилья.

"Было выделено много квартир людям из прокуратуры и других учреждений, которые получили удостоверение участников боевых действий. Нет прозрачности и открытых списков", – добавил он.

Журналисты направили запрос в Днепровский горсовет, чтобы узнать, сколько квартир выделили в этом году участникам АТО, но ответа не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре от COVID-19 умер ветеран АТО, который поборол рак.