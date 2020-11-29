В Днепре умер от COVID-19 известный журналист и сооснователь "Народного руха"

В Днепре от COVID-19 умер общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров, который стоял у истоков "Народного руха".

Об этом сообщило "Радио Свобода". Мужчине было 75 лет.

О смерти Сахарова сообщил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга.

Тело покойного пока не передали вдове из-за угрозы распространения COVID-19.

В 1980-90-е Сахаров стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

С 1991 по 2006 годы работал корреспондентом "Радио Свобода" в Днепре. Друзья вспоминают его как смелого, ответственного, компетентного журналиста.

Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и Революции достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

Планируется, что прощание с журналистом состоится на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер в результате осложнений коронавируса 26 ноября.