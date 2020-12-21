В Днепре от COVID-19 вылечили медсестру с 95% поражения легких

В Днепре в областной больнице имени Мечникова от COVID-19 вылечили медицинскую сестру, у которой было поражено 95% легких.

Об этом сообщил в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко. Женщина работала анестезисткой и заразилась, оказывая помощь больным.

"Хорошая новость. Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких – 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест", – написал он.

Медик уточнил, что пациентку готовят к выписке.

Он добавил, что в COVID-центр медучреждения только за выходные госпитализировано более 20 пациентов с коронавирусной пневмонией. В реанимации находится 13 крайне тяжелых пациентов.

Рыженко также отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 нарушает оказание помощи в плановом порядке пациентам, которые нуждаются в хирургической, нейрохирургической, ревматологической помощи.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в Украине официально подтверждено 970 993 случая коронавирусной инфекции. Из них 6545 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умерли уже 16 665 человек (+80 за сутки), а 586 268 пациентов (+5 106 за сутки) полностью победили болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный врач областной больницы Мечникова в Днепре рассказал о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, в реанимации медучреждения нет мест, а новые больные поступают ежедневно.