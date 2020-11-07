В Днепре от COVID-19 умер ветеран АТО, который поборол рак

Мирослав Семенюк Общество 12:38, 7.11.2020 Обновлено: 12:56, 7.11.2020

В субботу, 7 ноября, в Днепре от коронавируса умер 48-летний ветеран АТО Тарас Береза.

Как сообщили в Facebook друзья покойного, ранее ему удалось побороть рак.

"Побороть тяжелую болезнь и умереть от COVID. Это несправедливо!" – написала Наталья Кучер.

Знакомые характеризовали Березу как сильного и мужественного человека с большим сердцем. Он всегда любил пошутить и умел подбодрить.

Много помогал врачам, печатая для них защитные экраны на 3D-принтере.

Умер Тарас Береза
Facebook Andrey Vysochin
Береза умер от коронавируса
Facebook Ярика Пашкевича
Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трагически скончался полковник медицинской службы Одесского военного госпиталя Николай Гамма.

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