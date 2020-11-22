В Днепре от COVID-19 умер помощник главы ОГА

Борис Бондарь Общество 23:29, 22.11.2020 Обновлено: 23:29, 22.11.2020

В Днепре от COVID-19 умер помощник главы областной государственной администрации, ветеран АТО Александр Мотрюк.

О смерти чиновника сообщили на странице в Facebook Военно-патриотического клуба "Айдар". Мотрюк был руководителем этой организации.

"Сегодня мы выражаем свою глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу непоправимого горя, преждевременной смерти всего украинского, большого патриота своей страны, хорошего товарища Александра Мотрюка", – сказано в сообщении.

Умер Александр Мотрюк
Facebook Военно-патриотического клуба "Айдар"

Кроме того, соболезнования по поводу смерти выразил в Facebook депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

"Ушел из жизни Александр Мотрюк, ковид. Честный, порядочный человек, воевал, Айдар, наш товарищ. Очень сильно помогал и как друг, и как должностное лицо ОГА, Кривбасу и фронтовому сообществу. Благодарны, помним, наши соболезнования родным и близким Александра", – написал Колесник.

Колесник сообщил о смерти товарища
Facebook Николая Колесника
Александр Мотрюк
Facebook Николая Колесника

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от коронавируса.

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