В Днепре от COVID-19 умер помощник главы ОГА

В Днепре от COVID-19 умер помощник главы областной государственной администрации, ветеран АТО Александр Мотрюк.

О смерти чиновника сообщили на странице в Facebook Военно-патриотического клуба "Айдар". Мотрюк был руководителем этой организации.

"Сегодня мы выражаем свою глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу непоправимого горя, преждевременной смерти всего украинского, большого патриота своей страны, хорошего товарища Александра Мотрюка", – сказано в сообщении.

Умер Александр Мотрюк Facebook Военно-патриотического клуба "Айдар"

Кроме того, соболезнования по поводу смерти выразил в Facebook депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

"Ушел из жизни Александр Мотрюк, ковид. Честный, порядочный человек, воевал, Айдар, наш товарищ. Очень сильно помогал и как друг, и как должностное лицо ОГА, Кривбасу и фронтовому сообществу. Благодарны, помним, наши соболезнования родным и близким Александра", – написал Колесник.

Колесник сообщил о смерти товарища Facebook Николая Колесника

Александр Мотрюк Facebook Николая Колесника

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