В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус COVID-19 и инфицированные, вывесили соответствующие объявления.

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Этот факт пресс-служба мэрии подтвердила изданию "Радио Свобода". Ранее в местном Facebook-сообществе появилось фото одного из таких объявлений.

Днепр Информатор

В мэрии заявили, что объявления развесили на около 150 зданиях города. По словам чиновников, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также пообещали обеспечить антисептиками.

Объявление о коронавирусе в одном из домов Днепра Facebook

Кроме того, на сайте горсовета обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы с выявленными случаями инфекции. Конкретные дома на карте не указаны.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. 16 человек вылечились, двое погибли.

СНБО

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой COVID-19.