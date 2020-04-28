В Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус. Фото и карта

Дарья Дурова Жизнь города 01:04, 29.04.2020 Обновлено: 01:05, 29.04.2020

В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус COVID-19 и инфицированные, вывесили соответствующие объявления.

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Этот факт пресс-служба мэрии подтвердила изданию "Радио Свобода". Ранее в местном Facebook-сообществе появилось фото одного из таких объявлений.

Днепр
Информатор

В мэрии заявили, что объявления развесили на около 150 зданиях города. По словам чиновников, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также пообещали обеспечить антисептиками.

Объявление о коронавирусе в одном из домов Днепра
Facebook

Кроме того, на сайте горсовета обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы с выявленными случаями инфекции. Конкретные дома на карте не указаны.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. 16 человек вылечились, двое погибли.

СНБО
СНБО

Как писал OBOZREVATEL, город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой COVID-19.

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