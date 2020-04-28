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29 апреля • обновлено в 02:37
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В Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус. Фото и карта

1.2т
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В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус COVID-19 и инфицированные, вывесили соответствующие объявления.

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Этот факт пресс-служба мэрии подтвердила изданию "Радио Свобода". Ранее в местном Facebook-сообществе появилось фото одного из таких объявлений.

Днепр

Днепр

Информатор

В мэрии заявили, что объявления развесили на около 150 зданиях города. По словам чиновников, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также пообещали обеспечить антисептиками.

Объявление о коронавирусе в одном из домов Днепра

Объявление о коронавирусе в одном из домов Днепра

Facebook

Кроме того, на сайте горсовета обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы с выявленными случаями инфекции. Конкретные дома на карте не указаны.

Опубликовали карту и развесили объявления: в Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус

Скриншот

Опубликовали карту и развесили объявления: в Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус

Скриншот

Опубликовали карту и развесили объявления: в Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус

Скриншот

По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения. 16 человек вылечились, двое погибли.

Опубликовали карту и развесили объявления: в Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус

СНБО

Опубликовали карту и развесили объявления: в Днепре "заклеймили" дома с больными на коронавирус

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, город Каховка Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Днепр
Теги
фотографии болезнь инфекция карантин вирус
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Ну і? Що в тому поганого, якщо жителі міста будуть інформовані щодо місць потенційно небезпечних для перебування і будуть обачними?
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Мир Миру
Мир Миру
Оголошення почепили - тепер гайда на роботу.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, російськомовні, очевидно, що до Росії поїдуть
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Днепр Жизнь города

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