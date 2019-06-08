В Днепре начался международный фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019

8 червня у Дніпрі розпочався дводенний міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. Ця масштабна спортивна подія відбувається в рамках програми мера Бориса Філатова "Дніпро – спортивна столиця". Під час фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 проходить також один з етапів Кубка Європи з триатлону.

На Фестивальному причалі за першість змагаються близько 600 учасників, зокрема й зірки спорту – учасники Олімпійських ігор, призери Кубка Світу та чемпіони Європи з 25 країн світу.

"Для міста проведення таких авторитетних міжнародних змагань є дуже важливим, адже про Дніпро дізнаються в усьому світі. До нас приїздять не лише спортсмени з інших країн, а й вболівальники, яким цікаво подивитися та дізнатися більше про наше місто. Врешті ми підійшли до того, що у Дніпрі як у великому сучасному мегаполісі можна і необхідно влаштовувати на високому міжнародному рівні не лише спортивні, а й багато інших заходів", – сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

В Європейському триатлонному союзі оцінили високий рівень організації змагань. Дніпро вже вдруге отримує за це нагороду.

"Ми вручаємо нагороду лише тоді, коли бачимо, що рівень організації змагань відповідає міжнародним стандартам. Є певні критерії оцінювання: це і місце проведення, зони старту та фінішу і те, як подію висвітлюють у ЗМІ, рівень безпеки, навіть загальна атмосфера змагань має значення. У Дніпрі все відбувається на найвищому рівні, тому нагорода цілком справедлива. Якщо порівнювати, наприклад, то минулого тижня ми були на змаганнях у місті Верт (Нідерланди), рівень організації там був таким же високим, як і тут", – зазначив представник Європейського союзу триатлону Герві Граднер.

Міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 включає три етапи: плавання, велоперегони та біг. У рамках Кубка Європи учасники мають проплисти 750 метрів, потім проїхати на велосипеді 20 км та пробігти дистанцію довжиною 5 км. А любителі змагатимуться на олімпійській дистанції загальною довжиною у 51 км.

Втретє у Дніпрі разом з Dnipro Triathlon Fest для любителів проходитимуть Кубок Європи серед професіоналів - 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup та Кубок Європи серед юніорів - 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup. Також традиційно у другий день фестивалю, 9 червня, на глядачів чекає Дитяча триатлонна ліга, де змагатимуться найменші учасники.

Вперше в рамках Кубка Європи з триатлону організовано естафету Mixed Relay серед юніорів, яка проводиться в командах з 4 осіб – двох хлопців та двох дівчат, вони беруть участь у дистанційному триатлоні на суперспринті.

Спостерігати за перебігом змагань та вболівати за спортсменів можуть всі охочі. Розклад фестивалю додається.

УВАГА! Щоб вчасно дістатися до місця проведення заходу, зважайте на перекриття руху!!!

Зазначимо, що 8 червня з 11:00 до 20:00 та 9 червня з 8:30 до 17:00 у зв’язку з проведенням етапу Кубка Європи з триатлону та фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 буде перекрито рух транспорту за маршрутом: Фестивальний причал (транзитна зона) – вул. Січеславська Набережна у напрямку до Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту – вул. Набережна Перемоги – розворот і підйом до монумента "Вічна Слава" по вул. 6-ї Стрілецької дивізії – розворот праворуч і спуск по вул. 6-ї Стрілецької дивізії – вул. Набережна Перемоги – розворот ліворуч на вул. Січеславську Набережну до Державного цирку – розворот праворуч на перехресті з вул. Князя Володимира Великого – вул. Січеславська Набережна до Фестивального причалу (транзитна зона).

У зв’язку з цим внесено зміни до схеми руху та режиму роботи деяких маршрутів громадського автобусного та електротранспорту. 8 червня з 11:00 до 20:00, а також 9 червня (на весь день) буде призупинено рух тролейбусних маршрутів №10 та №12. Інформація про роботу міських автобусних маршрутів загального користування у зв’язку з перекриттям руху транспорту додається.

Довідка:

РОЗКЛАД ФЕСТИВАЛЮ

8 червня

Локація: Фестивальний причал

- 11:00-19:00 – видача стартових пакетів для аматорів (лише іногородні учасники, шатер);

- 12:00 – старт дівчат 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup;

- 13:30 – старт юнаків 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup;

- 16:30 – старт жінок 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup;

- 18:00 – старт чоловіків 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup (найбільш видовищні змагання);

- 20:00 – церемонія нагородження.

9 червня

Локація: Фестивальний причал

- 7:30-9:00 – видача стартових пакетів для аматорів (лише іногородні учасники);

- 9:00 – дитяча триатлонна ліга;

- 9:30 – перевірка атлетів аматорів;

- 11:00 – старт аматорів на Олімпійській дистанції;

- 11:05 – старт аматорів на спринтерській дистанції і триал, паратриатлети;

- 15:00 – Dnipro ETU Mixed Relay Junior Triathlon European Cup – Старт;

- 17:00 – церемонія нагородження.

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