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"Я не боюсь": Олегу Сенцову исполнилось 43

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В субботу, 13 июля, украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцов исполняется 43 года. Но очередной праздник он уже пятый год подряд будет отмечать не в стенах родного дома, не рядом с семьей, и даже не в пределах Украины. Олег Сенцов – украинский политзаключенный, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.

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По случаю Дня рождения украинского режиссера OBOZREVATEL собрал его громкие высказывания, а также информацию о незаконных действиях РФ по отношению к гражданину Украины.

Олега Сенцова засудили на 20 лет лишения свободы

Олега Сенцова засудили на 20 лет лишения свободы

ТОП-5 высказываний Олега Сенцова

  • Я не боюсь этих угроз и этот срок – 20 лет – мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше.

  • Трусость – самый страшный грех на Земле. Большая измена начинается иногда с маленькой такой трусости ...

  • Считаю себя гораздо более свободным, чем подавляющее большинство россиян, которые живут в чеховском футляре и оттуда через дырочку любят Путина.

  • В детстве я боялся, что умру. Теперь я не боюсь – теперь я точно знаю, что умру. В детстве я боялся черной могилы, а теперь я просто не хочу в ней лежать.

  • Я был на Майдане, и это главный поступок в моей жизни. Мы выступали против преступника-президента.

"Я не боюсь": Олегу Сенцову исполнилось 43

В 2014 году оккупационная власть Крыма осудила художника на 20 лет колонии строгого режима, пытала в подвалах бывшего СБУ в оккупированном Симферополе, после отправила в Лефортово.

В августе 2015 украинца приговорил Военный суд в Ростове-на-Дону, оттуда его отправили этапом в Якутию, а затем в Ямало-Ненецкий округ, колонию Лабытнанги.

Общественность протестовала, мировое сообщество тоже не осталась в стороне, активисты со всего мира и знаменитости выступали за освобождение Олега Сенцова, подписывали петиции, требования и обращения. Сам же Сенцов течение шести месяцев голодал за освобождение украинских политзаключенных. Это наложило негативный отпечаток на его здоровье. Впрочем украинский политзаключенный не сдается, и в этом его поддерживает весь мир.

"День"

"День"

За время пребывания в российском заключении Сенцов стал лауреатом международных и украинских премий. Кроме того, на днях на кинофестивале в Одессе, представят трейлер фильма, который был снят по мотивам его пьесы.

Также, в знак поддержки Олега Сенцова в его День рождения, 13 июля, в Украине и за рубежом будет проходить ряд мероприятий.

Так, активисты инициативы Save Oleg Sentsov проведут в Киеве художественное мероприятие "Ночь с Олегом Сенцовым". А в польском Люблине на лестнице местной Ратуши будут читать его книгу "Жизнь".

"Я не боюсь": Олегу Сенцову исполнилось 43

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Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Тег
Сенцов
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Питон Каа
Питон Каа
Эдак он у нас и на пенсию выйдет. Пора возвращать смертную казнь за терроризм.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что бы хоть немного понять, что из себя представляет этот "политзаключённый", нужно посмотреть его фильм "Гамер". Уверяю вас, все сомнения, связанные с его умственными способностями, развеются сами собой. И вот эти "ТОП-5 высказываний Олега Сенцова" будут вполне понятны.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ну какой может быть день рождения у того, кто пытался сжечь людей?!
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