В детском саду Хмельницкого малыш выпал из окна и попал в реанимацию

В Хмельницком двухлетний мальчик выпал из окна в детском саду и попал в реанимацию с травмой головы.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на детского нейрохирурга Хмельницкой городской детской больницы Игоря Бойко, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Самым тяжелым повреждением является закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом свода черепа и ушиб головного мозга второй степени. В настоящее время ребенку проводится консервативная терапия, хирургического вмешательства ребенок пока не нуждается. Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, относительно стабильное" , – отметил он.

Мама травмированного ребенка, которая и сама является педагогом и работает учителем в школе, общаться с журналистами не захотела.

Воспитательница Светлана Косинец, во время работы которой в группе и произошел инцидент, от комментариев также отказалась. Только отметила, что виновной в том, что случилось с ее воспитанником, себя не считает.

Заведующая детским учебным заведением №26 "Кульбабка" Надежда Хоптова рассказала, что все произошло в считанные минуты. По ее словам, окна в группе должны быть закрыты, поэтому, как выпал ребенок, не знает.

Сейчас от работы воспитательница не отстранена. "Отстранить ее от занимаемой должности или уволить с работы можно будет только по представлению следователя и решению суда", – сказала Хоптова.

По факту травмирования ребенка в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности на аналогичный срок.

Двухлетний мальчик выпал из окна в детском саду suspilne.media

Воспитательница виновной себя не считает suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 4 августа полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, спасти его не удалось.