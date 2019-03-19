"В десять раз хуже стало!" Жителей Крыма "убил" приход России

Жители Крыма пожаловались на ухудшение уровня жизни за пять лет с момента аннексии полуострова Россией.

"Еще хуже стало. Цены задавили. Я боюсь сказать честно, потому что меня могут посадить. Хуже стало!" — сказал одна из местных жительниц. Видео опроса опубликовало издание "Крым. Реалии".

По словам другой женщины, возникли серьезные проблемы с поиском работы.

"Вообще все стало тяжелее. Нас работа только волнует. Работы меньше", — отметила она.

При этом некоторые крымчане все же отмечают положительные сдвиги: якобы стало больше продуктов и были завершены стройки.

Крымчане пожаловались на аннексию Алтапресс

"В десять раз хуже стало! Каждый день цены поднимают на все. А еда – все барахло. Что касается продуктов питания — это собаки не хотят, кошки не хотят", — пожаловался местный житель.

Также пенсионеры пожаловались на отсутствие импортных лекарств, которые запросто можно было достать при Украине.

"В десять раз хуже стало": крымчане о жизни после аннексии. ОПРОС pic.twitter.com/BqzA7kC4DR — Крым. Реалии (@krymrealii) 19 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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