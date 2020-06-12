В городе Дергачи Харьковской области ужесточили карантин в связи со вспышкой заболеваний COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации.

Об этом сообщила пресс-служба Дергачевской РГА. По состоянию на 11 июня в городе выявлено 32 случая COVID-19, что на 7 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Решение об усилении карантинных мероприятий 11 июня приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Дергачах на Харьковщине ужесточили карантин: СOVID-19 пробрался в РГА Wikimapia

Согласно ее решению, всех сотрудников управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской РГА отправили на самоизоляцию на 14 дней.

Кроме того, на две недели в городе приостановили работу детских садов, торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

На неопределенный срок закрыли рынки, ярмарки и другие места массовой торговли, парикмахерские, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, сауны, бани.

Кафе и ресторанам разрешили работать только по адресной доставке заказов и заказов на вынос, а также обслуживать посетителей на летних площадках и верандах при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между столиками.

Запретили и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.