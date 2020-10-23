В день выборов в Украине будет сухо и солнечно: синоптик дала прогноз на выходные

24-25 октября в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, в субботу на севере и Харьковщине есть вероятность небольших дождей.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в субботу в течение дня +12...+18 градусов, на Сумщине +11...+14 градусов, на юге +16...+22 градуса.

В воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров "съедут" вниз на 2-4 градуса.

В Киеве 24 октября облачно, даже иногда немного с дождем, а вот 25 октября ожидается сухая, солнечная погода. Температура воздуха в субботу +16 градусов, в воскресенье около +14 градусов.

"Начало следующей недели обещает быть в Украине сухим, разве что украсится дымкой и туманами", – отметила синоптик.

Telegram Натальи Диденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в ноябре в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть снег.