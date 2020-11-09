В День украинской письменности и языка Порошенко напомнил о необходимости их защиты

9 ноября Украина отмечает День письменности и языка, которые являются фундаментом государственности и национальным оружием.

Об этом в своем Facebook напомнил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, во времена которого был подписан Закон о языке.

"Сам факт принятия и подписания Закона о языке является блестящей победой на культурном фронте. Именно на фронте, так как речь, культура, искусство, информационное пространство для нас – поле борьбы за единство, за ценности и наше общее будущее в свободной Украине. К сожалению, в нашей стране есть люди, которые систематически воюют с нашим языком", – подчеркнул Порошенко.

"Уверен, это то же самое, что воевать, собственно, с Украиной. Ведь в украинском обществе развитие и защита нашего языка не создает проблем. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора", – добавил пятый президент.

Он выразил убеждение, что государство должно быть всегда готово приложить усилия для надлежащего функционирования языка.

"В условиях полной несостоятельности власти это сделать я твердо заявляю, что я и моя команда будем защищать от любых попыток наступления на язык.

Поздравляю всех украинцев с праздником! Учите украинский, уважайте его и чтите. Слава Украине!" – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Он выразил надежду на "на трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира".