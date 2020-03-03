Уменьшил в 10 раз: в декларации Рябошапки нашли махинации с земельным участком под Киевом

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в своей декларации указал неверную площадь земельного участка (в 10 раз меньше), который записан на его мать и жену.

Об этом сообщает "Страна". Как выяснили журналисты, в открытом реестре недвижимости указана площадь данного участка 0,318 гектаров. Это составляет эквивалент 3 180 квадратных метров.

Однако Рябошапка в своей декларации, поданной на должность генерального прокурора, указал, что площадь участка в Новых Петровцах составляет не 0,318 гектара, как записано в реестре недвижимости, а 318 квадратных метров. В пересчете на гектары это 0,0318 гектар. Что ровно в 10 раз меньше, чем указано в реестре недвижимости, пишут журналисты.

minjust.gov.ua

public.nazk.gov.ua/declaration

"У нас привычной, но неофициальной, единицей измерения площади земельных участков считается "сотка". Это эквивалент площади 100 квадратных метров. В свою очередь, одна сотка - это одна сотая часть гектара. Всего в гектаре 100 соток или 10 000 квадратных метров", – сказано в материале.

В пересчете на привычные сотки получается, что Рябошапка указал в декларации площадь участка 3,18 соток. Однако площадь того же участка согласно реестру недвижимости - 31,8 соток. Следовательно, в декларации генпрокурора "потерялись" 28,6 сотки.

Руслан Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Ла-Ванзено (Франция) журналисты нашли дом генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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