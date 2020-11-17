В Дании 25 тысяч цыплят уничтожат из-за вспышки птичьего гриппа

Таша Адамович Общество 12:21, 17.11.2020 Обновлено: 12:27, 17.11.2020

Власти Дании решили уничтожить 25 тысяч цыплят на одной из птицеферм из-за вспышки птичьего гриппа H5N8.

Об этом сообщили на сайте датского управления ветеринарии и пищевых продуктов 16 ноября. ЧП зарегистрировано в пригороде Копенгагена – городе Тоструп.

После уничтожения птичьего поголовья вокруг зараженной фермы создадут 3-километрую зону с особыми ограничениями содержания домашних птиц и 10-километровую – для интенсивного мониторинга диких птиц и домашнего птичьего поголовья.

Уровень угрозы высокопатогенного птичьего гриппа в Дании в настоящее время оценивается как высокий, сообщили в управлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в начале октября в Дании приняли решение уничтожить около миллиона норок после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом среди животных на фермах.

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