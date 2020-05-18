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18 мая • обновлено в 12:02
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В четырех областях Украины нет новых случаев COVID-19: кого обошел вирус

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За прошедшие сутки новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено в четырех областях – Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения в Facebook. Заболеваемость в стране снижается второй день подряд.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 18 616. Наибольшее количество заболевших зафиксировано за последний день во Львовской области (47 человек).

В четырех областях Украины нет новых случаев COVID-19: кого обошел вирус

С начала эпидемии от осложнений коронавируса умерло 535 пациентов (21 летальный случай за сутки). К настоящему моменту от СOVID-19 излечилось 5276 украинцев, вчера было зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

В то же время, общее количество зараженных коронавирусом медработников достигло 3650, из них 27 умерли, преодолеть болезнь удалось 1355 лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам позволят посещать пляжи и купаться, несмотря на пандемию COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

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