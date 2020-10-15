В четверг в Украине будет тепло, но затем зальет дождями и похолодает

Кирилл Лютый Общество 05:09, 15.10.2020

В четверг, 15 октября, в Украине почти во всех областях ожидается солнечная и сухая погода.

Как сказано в прогнозе Укргидрометцентра, небольшие осадки пройдут лишь в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. В западных регионах температура воздуха прогреется от 12 до 17 градусов.

В центре, на севере и востоке будет немного теплее, от +15 до +20 градусов. В южных областях ожидается до +22, а в Крыму – до 24 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября.
Укргидрометцентр

Однако уже в пятницу и субботу, 16 и 17 октября, Украину накроют дожди и придет существенное похолодание.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября.
Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 17 октября.
Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

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