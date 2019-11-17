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18 ноября • обновлено в 00:31
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В Черновцах жестко избили парня в ресторане за украинский язык

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В четверг, 14 ноября, в Черновцах охранники избили посетителя одного из ресторанов на улице Комарова.

Инцидент произошел из-за того, что местный парень по имени Алексей предложил им разговаривать с ним на украинском языке. Об этом корреспонденту molbuk.ua сообщил сам пострадавший.

"Охранники с кем-то конфликтовали. Я начал снимать это на телефон. Когда они это увидели, то подошли и ударили меня по руке, после чего телефон упал. Далее последовал поток нецензурной лексики на русском языке в мою сторону. Я попросил говорить со мной нормально и на украинский языке. На это они ответили кулаками", – рассказал Алексей.

В Черновцах жестко избили парня в ресторане за украинский язык

В Черновцах жестко избили парня в ресторане за украинский язык

svoboda.org

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Известно, что пострадавший обратился с заявлением о совершении правонарушения в полицию и снял побои.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе на рынке жестоко избили вьтнамских женщин.

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Место
Украина Черновцы
Тег
Драка
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что-то мне подсказывает, что в рожу этот парень получил вовсе не за украинский язык… :)
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