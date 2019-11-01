В Черновцах запретили Марши равенства: появилась реакция ЛГБТ

Городской совет Черновцов обвинили в нарушении Конституции Украины из-за решения о запрете в городе Маршей равенства и других ЛГБТ-мероприятий.

Как заявила в эфире ObozTV исполнительный директор ГО "КиевПрайд" Руслана Панухник, решение городских депутатов будет обжаловано местными ЛГБТ-организациями.

"Я считаю, что это не по-украински и антиконституционно. Если этот запрет основывается на аргументах традиционных ценностей, традиционных семей или чем-то подобном, то конечно я против такого", – заявила Панухник.

По ее словам, петиция, на основе которой горсовет вынес свое решение – "это одна из тех петиций, которые уже несколько лет под копирку печатаются нашими областными и городскими советами".

"Это обращение к исполнительной или законодательной ветви власти о запрете в том числе Маршей равенства и прайдов. Это противоречит статье 39 Конституции", – подчеркнула исполнительный директор ГО "КиевПрайд".

"Я думаю, это будет обжаловать кто-то из ЛГБТ-организаций, работающих в регионе. "КиевПрайд" работает в основном в Киеве. Мы предоставляем поддержку региональным организациям и сделаем все возможное, если к нам обратятся за помощью", – добавила она.

Отметим, что петицию о запрете проведения в Черновцах мероприятий ЛГБТ-сообщества поддержали 24 депутата горсовета. Теперь указанный запрет внесут в устав территориальной общины города, если мэр не наложит на решение вето.

radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес пытался оспорить в суде проведение "ХарьковПрайда", мотивируя это "угрозой провокаций в прифронтовом городе". Несмотря на протесты мэрии, мероприятие в Харькове состоялось.

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