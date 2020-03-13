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13 марта • обновлено в 14:01
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В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса

1.9т
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В пятницу, 13 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, украинка ранее находилась в Италии и вернулась домой 8 марта.

"Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, диагностировано COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих", – говорится в сообщении.

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Состоянием на 13:00 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Всего в инфекционное отделение с подозрением госпитализированы шесть человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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