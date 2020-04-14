Будут ложить по двое: в Черновцах нет мест в больнице для пациентов с COVID-19

В городской больнице Черновцов заканчиваются места в связи со стремительным ростом количества зараженных коронавирусом COVID-19.

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Из-за этого в больничных палатах будут размещать по два пациента, заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"У нас заканчиваются места в первой больнице. Предполагается, что на одну палату будет один пациент, зараженный коронавирусом или с подозрением", – сказал он.

Каспрук уточнил, что 47 палат из 50 уже заполнены, поэтому придется размещать по два пациента на палату. Также придется увеличить количество медицинского персонала.

В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук уточнил, что в области количество заболевших выросло до 589 человек (+43 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области на пасхальные выходные снова введут особый режим в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом.

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