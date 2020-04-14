Главная Новости
14 апреля • обновлено в 23:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Черновцах заканчиваются места в больнице для пациентов с COVID-19 – мэр

1.4т
Читать материал на украинском

В городской больнице Черновцов заканчиваются места в связи со стремительным ростом количества зараженных коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Из-за этого в больничных палатах будут размещать по два пациента, заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Будут ложить по двое: в Черновцах нет мест в больнице для пациентов с COVID-19

"У нас заканчиваются места в первой больнице. Предполагается, что на одну палату будет один пациент, зараженный коронавирусом или с подозрением", – сказал он.

Каспрук уточнил, что 47 палат из 50 уже заполнены, поэтому придется размещать по два пациента на палату. Также придется увеличить количество медицинского персонала.

В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук уточнил, что в области количество заболевших выросло до 589 человек (+43 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области на пасхальные выходные снова введут особый режим в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
23
Смешно
13
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
будут усиливать вирус друг-друга.печально
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Сташинский Богдан, отлично. Тупых не жаль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Они этого хотели и приближали как могли . И стар и млад . Кушайте .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"ложить", мля. Я им говорю - не ложьте! А они ложут!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Кристина Cтефанова, училка закрой рот гниль
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги