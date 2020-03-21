В Черновцах с понедельника, 23 марта, из-за распространения коронавируса введут обязательный масочный режим для всех объектов, которые остались работать. Также будет частично перекрыто движение транспорта.

Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук, опубликовав соответствующее видеообращение в Facebook. Это внедряется в рамках усиления карантина (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"С понедельника принято решение о введении обязательного масочного режима на тех объектах, которые остались. Так, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, в супермаркеты, небольшие магазины и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть маски", – подчеркнул Каспрук.

В Черновцах срочно вводят масочный режим и перекрывают дороги из-за коронавируса. Иллюстрация

По словам чиновника, речь идет о каких-либо масках: самодельных или купленных. Он также отметил, что у тех объектов, которые остались работать, есть время для подготовки к внедрению режима.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять – мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан средствами защиты. Сегодня ведется работа с нашими предприятиями легкой промышленности, начинается пошив масок. Надо будет время", – добавил Каспрук.

Он добавил, что полиции было поручено организовать частичное перекрытие движения транспорта. Также будут прекращены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов.

Каспрук обратился к президенту Украины, премьеру и СНБО с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.

В городе также детям до 14 лет запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

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