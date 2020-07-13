В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике: дым накрыл полгорода. Видео
В Черновцах 13 июля вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Розма", где изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы.
Дым от пожара на улице Прутской, 29 накрыл полгорода. В сети опубликовали фото с места чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
По данным управления ГСЧС Украины, огонь охватил один из корпусов четырехэтажного производственного здания предприятия – по состоянию на 14:00 он бушевал на 3 и 4 этажах, там продолжались взрывы.
Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, а участие в ее ликвидации приняли 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Локализовать возгорание удалось примерно в 16:30.
Предварительно, жертв и пострадавших в результате ЧС нет. Спасатели подчеркивают, что информацию о причинах и обстоятельствах возникновения пожара уточняют.
(Видео Telegram-канала Teza)
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы 12 июля произошел масштабный пожар в жилом доме, который уничтожил целый этаж. Ликвидировать его удалось только через несколько часов.