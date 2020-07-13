В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике: дым накрыл полгорода. Видео

Марина Лисничук Общество 16:02, 13.07.2020 Обновлено: 16:47, 13.07.2020

В Черновцах 13 июля вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Розма", где изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы.

Дым от пожара на улице Прутской, 29 накрыл полгорода. В сети опубликовали фото с места чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

По данным управления ГСЧС Украины, огонь охватил один из корпусов четырехэтажного производственного здания предприятия – по состоянию на 14:00 он бушевал на 3 и 4 этажах, там продолжались взрывы.

Пожар на фабрике в Черновцах
(dsns.gov.ua)

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, а участие в ее ликвидации приняли 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Локализовать возгорание удалось примерно в 16:30.

Возгорание возникло на ООО "Розма"
(Telegram-канал Teza)

Предварительно, жертв и пострадавших в результате ЧС нет. Спасатели подчеркивают, что информацию о причинах и обстоятельствах возникновения пожара уточняют.

На фабрике, где возник пожар, изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы
(Telegram-канал Teza)
Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров
(dsns.gov.ua)
К ликвидации пожара привлекли 49 спасателей и 16 единиц техники
(dsns.gov.ua)
Пожар в Черновцах
(dsns.gov.ua)
Дым от пожара окутал полгорода
(Telegram-канал Teza)

(Видео Telegram-канала Teza)

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы 12 июля произошел масштабный пожар в жилом доме, который уничтожил целый этаж. Ликвидировать его удалось только через несколько часов.

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