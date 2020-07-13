В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике: дым накрыл полгорода. Видео

Пожар на предприятии "Розма" в Черновцах.

В Черновцах 13 июля вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Розма", где изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы.

Дым от пожара на улице Прутской, 29 накрыл полгорода. В сети опубликовали фото с места чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

По данным управления ГСЧС Украины, огонь охватил один из корпусов четырехэтажного производственного здания предприятия – по состоянию на 14:00 он бушевал на 3 и 4 этажах, там продолжались взрывы.

Пожар на фабрике в Черновцах (dsns.gov.ua)

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, а участие в ее ликвидации приняли 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Возгорание возникло на предприятии "Розма" (Telegram-канал Teza)

Спасатели отмечают, что в настоящее время информации о причинах и обстоятельствах возникновения пожара нет – ее уточняют.

На фабрике, где возник пожар, изготавливают резиновые изделия и полимерные трубы (Telegram-канал Teza)

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров (dsns.gov.ua)

К ликвидации пожара привлекли 49 спасателей и 16 единиц техники (dsns.gov.ua)

Пожар в Черновцах (dsns.gov.ua)

Дым от пожара окутал полгорода (Telegram-канал Teza)

(Видео Telegram-канала Teza)

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы 12 июля произошел масштабный пожар в жилом доме, который уничтожил целый этаж. Ликвидировать его удалось только через несколько часов.