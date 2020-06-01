В Черновцах врач второй раз заразилась коронавирусом

Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 Анна Рыбачук второй раз за время пандемии заразилась коронавирусом COVID-19.

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Об этом медик сама сообщила на личной странице в Facebook, отметив, что уже через две недели планирует вернуться к работе.

"Коронованная дважды. Сегодня седьмой день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на COVID-19. Обьяснение у меня одно: без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Вот вам и легкое протекание! Не бывает легких вариантов, последствия есть всегда. Отдаленные во времени, но есть!" – написала она.

Анна Рыбачук Facebook Анны Рыбачук

Рыбачук отметила, что пневмония, которой она болеет, не слишком агрессивная и не двусторонняя. Учитывая это, женщина проходит интенсивное лечение дома.

"Мы все только на пути к преодолению пандемии и коллективному иммунитету. Надо набраться терпения и помнить о внимательности и защите самих себя! Еще рано ходить без качественных масок и респираторов, тусоваться компаниями и обниматься при встрече!" – обратилась врач к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что около 20% инфицированных коронавирусом в Украине составляют медики, в частности, потому, что на инфекционный контроль в больницах по всей стране не обращали достаточного внимания.