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24 марта • обновлено в 11:20
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В Черновцах в больницу попали 4 детей с подозрением на коронавирус

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В Черновицкую областную детскую клиническую больницу 23 марта госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщили на официальной странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, добавив, что всего на лечении в больнице находятся 14 человек. Из них пять с диагнозом коронавирус, а остальные – с подозрением на него.

Коронавирус в Черновцах

Коронавирус в Черновцах

Укринформ

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение", – сказано в сообщении.

Что касается статистики по областной клинической больнице Черновцов, то там сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на него. Большинство людей чувствуют себя хорошо, но один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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