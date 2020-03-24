В Черновцах в больницу попали 4 детей с подозрением на коронавирус

В Черновицкую областную детскую клиническую больницу 23 марта госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщили на официальной странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, добавив, что всего на лечении в больнице находятся 14 человек. Из них пять с диагнозом коронавирус, а остальные – с подозрением на него.

Коронавирус в Черновцах Укринформ

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение", – сказано в сообщении.

Что касается статистики по областной клинической больнице Черновцов, то там сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на него. Большинство людей чувствуют себя хорошо, но один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро вторника, 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 11 были выявлены за прошедшие сутки – 10 в Киеве и один на Тернопольщине.

Кроме того, 24 марта в аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из стран ЕС прибыла украинка, у которой заподозрили коронавирус COVID-19. Ее направили в одну из больниц столицы для обследования.

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