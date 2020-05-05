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6 мая • обновлено в 00:34
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В Черновцах уже некуда класть больных коронавирусом – мэр

1.9т
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Во всех больницах Черновцов, определенных для лечения больных коронавирусом COVID-19, закончились койко-места.

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Об этом в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук. Он уточнил, что такая ситуация в городе сложилась впервые.

В больницах Черновцов больше некуда принимать больных коронавирусом

В больницах Черновцов больше некуда принимать больных коронавирусом

promin.cv.ua

"Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Все три больницы, которые мы предполагали для лечения больных коронавирусом, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями", – отметил Каспрук.

Мэр уточнил, что пациентов с коронавирусом 1 мая начала принимать третья горбольница.

"С таким темпами и в областных (больницах) не будет свободных коек. Областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с COVID-19", – добавил Каспрук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Алексей Каспрук заявил, что больницы Черновцов будут полностью забиты в течение нескольких дней.

В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук уточнил, что в области хватит больниц, которые смогут принять всех пациентов.

По состоянию на утро 5 мая в Черновицкой области заболели 1948 человек, 175 выздоровели.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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