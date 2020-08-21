В Черновцах устроили протест против "красной" зоны

Ольга Липич Общество 15:46, 21.08.2020 Обновлено: 16:39, 21.08.2020

В Черновцах, попавших в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений.

В частности, участники митинга возле здания областной государственной администрации требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы общепита, магазинов и торговых центров, сообщает "Молодой буковинец".

"Мы против того, чтобы нас закрывали. А за какие деньги платить налоги и кредиты? Достаточно того, что мы просидели дома целых два месяца. Экономика и без того убитая!" – заявила одна из участниц.

Митингующие просили не ограничивать работу заведений питания и магазинов
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Со своей стороны первый заместитель Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк напомнил, что с понедельника (24 августа. – Ред.) в городе должны остановить работу заведения питания, школы, детсады, а общественный транспорт будет работать только в режиме спецперевозок. Кроме того, запрещаются массовые мероприятия.

"Мы должны понимать всю серьезность этой проблемы, поэтому прошу вас согласиться на карантин", – сказал чиновник.

Митинг против ограничений "красной" зоны в Черновцах
molbuk.ua

Такой ответ вызвал шквал возмущения среди митингующих.

"У вас нет совести, у меня один ребенок, я мать-одиночка, за что платить коммуналку, за что кормить ребенка? Я просто хочу работать!" – скандировали черновчане.

В Черновцах митинговали против карантина
molbuk.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

  • В "красную" зону попал Луцк. Местные власти решили проигнорировать установки правительства и Минздрава.

  • Также в Тернопольском городском совете выразили несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне.

  • В Самборе Львовской области также выступили против решения, согласно которому город был отнесен к "красной" зоне и, соответственно, там должны ввести строгие ограничения.

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