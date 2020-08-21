В Черновцах устроили протест против "красной" зоны

В Черновцах, попавших в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений.

В частности, участники митинга возле здания областной государственной администрации требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы общепита, магазинов и торговых центров, сообщает "Молодой буковинец".

"Мы против того, чтобы нас закрывали. А за какие деньги платить налоги и кредиты? Достаточно того, что мы просидели дома целых два месяца. Экономика и без того убитая!" – заявила одна из участниц.

Митингующие просили не ограничивать работу заведений питания и магазинов molbuk.ua

Со своей стороны первый заместитель Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк напомнил, что с понедельника (24 августа. – Ред.) в городе должны остановить работу заведения питания, школы, детсады, а общественный транспорт будет работать только в режиме спецперевозок. Кроме того, запрещаются массовые мероприятия.

"Мы должны понимать всю серьезность этой проблемы, поэтому прошу вас согласиться на карантин", – сказал чиновник.

Митинг против ограничений "красной" зоны в Черновцах molbuk.ua

Такой ответ вызвал шквал возмущения среди митингующих.

"У вас нет совести, у меня один ребенок, я мать-одиночка, за что платить коммуналку, за что кормить ребенка? Я просто хочу работать!" – скандировали черновчане.

В Черновцах митинговали против карантина molbuk.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: