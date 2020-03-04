В Черновцах у двух человек заподозрили корнавирус: что известно о них и жене зараженного

В Черновцах, где обнаружили первого в Украине человека с заболеванием на коронавирус COVID-19, госпитализировали еще двух с подозрением на этот вирус. Жену зараженного изолировали в военный госпиталь.
О госпитализации мужчины и женщины в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы 4 марта журналистке hromadske рассказали водители кареты скорой помощи.
Так, авто сразу отправили на дезинфекцию, а сами водители были одеты в биокостюмы. Они заверили, что те сдадут на утилизацию. В медучреждении все также были в защитной одежде и респираторах, журналистов туда не пустили.
В комментарии изданию заведующая отделением Валентина Мандреску отметила, что у мужчины и женщины – острое респираторное заболевание. Их анализы уже отправили в Черновицкий лабораторный центр, чтобы проверить на грипп.
В Черновцах у двух человек заподозрили коронавирус. Иллюстрация
Как написало информационное агентство АСС со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука, жену зараженного доставили в военный госпиталь.
"Женщина не больна, она чувствует себя хорошо. Ее изолировали в военный госпиталь из-за давления, которое вызвали жильцы дома, в котором проживает семья", – подчеркнул Осачук.
В то же время мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что будет защищать право каждого жителя, в случае подозрения на заболевание, оставаться там, где он захочет: в самоизоляции дома или в медучреждении. А правоохранители предупредили, что если люди будут преследовать других, то понесут за это ответственность.
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