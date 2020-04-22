Главная Новости
23 апреля • обновлено в 01:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Черновцах скоро некуда будет принимать пациентов с COVID-19 – мэр

600
Читать материал на украинском

В больницах Черновцов почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Медучреждения уже приняли больше пациентов, чем рассчитано, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Алексей Каспрук.

"Мест на несколько дней": мэр Черновцов заявил о катастрофической нехватке коек для больных COVID-19

pravda.com.ua

Он уточнил, что в городской больнице №1 при запланированной 61 койке лечатся 67 человек. Максимально там смогут вместить до 80 пациентов. В клинике №4 предусмотрено 40 мест, сейчас там находятся 18 человек.

"Больницы могут принять еще 30-35 пациентов. При динамике, которую мы наблюдаем, это буквально несколько дней их работы", – отметил Каспрук.

Мэр настаивает на необходимости перепрофилирования других медучреждений под зараженных коронавирусом.

В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук считает, что в области хватит больниц, которые смогут принять всех пациентов.

"По состоянию на вечер 22 апреля, мы имеем только 37% заполненности мест, определенных для лечения коронавируса. Если мы достигнем стопроцентной заполненности коек, будет развернута третья очередь лечебных учреждений. Переживать за это не нужно", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том что в городской больнице Черновцов заканчиваются места Алексей Каспрук говорил еще в середине апреля. Он заявил, что из-за этого в больничных палатах будут размещать по два пациента.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги