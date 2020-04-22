"Мест на несколько дней": мэр Черновцов заявил о катастрофической нехватке коек для больных COVID-19

В больницах Черновцов почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

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Медучреждения уже приняли больше пациентов, чем рассчитано, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Алексей Каспрук.

pravda.com.ua

Он уточнил, что в городской больнице №1 при запланированной 61 койке лечатся 67 человек. Максимально там смогут вместить до 80 пациентов. В клинике №4 предусмотрено 40 мест, сейчас там находятся 18 человек.

"Больницы могут принять еще 30-35 пациентов. При динамике, которую мы наблюдаем, это буквально несколько дней их работы", – отметил Каспрук.

Мэр настаивает на необходимости перепрофилирования других медучреждений под зараженных коронавирусом.

В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук считает, что в области хватит больниц, которые смогут принять всех пациентов.

"По состоянию на вечер 22 апреля, мы имеем только 37% заполненности мест, определенных для лечения коронавируса. Если мы достигнем стопроцентной заполненности коек, будет развернута третья очередь лечебных учреждений. Переживать за это не нужно", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том что в городской больнице Черновцов заканчиваются места Алексей Каспрук говорил еще в середине апреля. Он заявил, что из-за этого в больничных палатах будут размещать по два пациента.

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