В Черновцах ребенок тяжело травмировался на эскалаторе в ТЦ: ему ампутировали палец

В Черновцах пятилетний мальчик травмировался во время спуска с матерью на эскалаторе в одном из торговых центров города.

В результате ему почти оторвало палец на правой руке, еще несколько – травмированы. Инцидент произошел 14 июля, сообщает "Суспільне Буковини".

По словам очевидцев, мальчик упал и его рука застряла между ступеньками эскалатора. Отмечется, что работники ТЦ отключили механизм и вытащили ребенка. На место вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь.

По словам директора больницы скорой помощи Александра Грушко, оторванный палец мальчику пришлось ампутировать. Ребенок остается в травматологическом отделении медучреждения. Детали инцидента устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области трехлетний мальчик выпал из окна на первом этаже, он получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.